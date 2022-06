Anche la Juventus è finita in coda per Andrea Cambiaso, laterale mancino in uscita dal Genoa. Il classe 2000 è da tempo sul taccuino dell'Inter, che ne sta trattando l'acquisto senza troppi segreti, ma oggi la Gazzetta dello Sport riferisce anche del concreto interesse dei bianconeri: nei primi giorni della prossima settimana è fissato un appuntamento col Genoa per provare a bruciare la concorrenza. "Sul laterale infatti ci sono il Bologna e soprattutto l’Inter: i rossoblù lo valutano 7-8 milioni, la Juve proverà a sondare la disponibilità del Genoa a considerare delle contropartite - si legge -. Nello stesso ruolo è destinato partire Luca Pellegrini: l’agente Vincenzo Raiola sta cercando di portare un’offerta, colloqui aperti con Fulham e West Ham".