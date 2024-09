Che fine ha fatto la Thu-La? La coppia d'oro dell'Inter non si vede e la squadra ne risente. Che differenze con un anno fa, quando Lautaro e Thuram dominavano derby e campionato.

Dopo la seconda stella - come scrive oggi la Gazzetta dello Sport - i due sono "tornati sulla terra". E l'aria è pesante: all’improvviso l’Inter concede occasioni e imbarca gol come mai negli ultimi tempi, all’improvviso nessuno dei due bomber dello scudetto riesce ad accendere la luce. E allora, dietro alla prima sconfitta che vale l’aggancio in classifica ad opera del Milan, c’è "una crisi molto più pericolosa che aleggia nel cuore dell’attacco interista: occorre aggiustare in fretta il guasto, o il rischio di sbandare di nuovo è dietro l’angolo", si legge.