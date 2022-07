Anche il test di ieri sera contro il Lione ha confermato le gerarchie in attacco. Non che ce ne fosse bisogno, ma Lukaku e Lautaro hanno chiarito una volta di più che quest'anno i titolari saranno loro, esattamente come nel biennio di Conte. Ma è evidente come la LuLa stia cambiando pelle. "Perché Inzaghi sta cercando l’incastro giusto per sfruttare gli allunghi di Lukaku senza allontanare Lautaro dalla porta - spiega la Gazzetta dello Sport -. Mica semplice, si tratta di alternare trazione anteriore e posteriore, baricentro alto e baricentro basso. Equilibrio che l’Inter deve ancora trovare".