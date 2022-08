"Lukaku aveva lasciato l’Inter in una notte di agosto, all’improvviso, quasi scappando da Milano. Così, quando ha capito che il suo desiderio di ritorno “a casa” stava prendendo davvero forma, si è messo subito in moto. Il ritorno ad Appiano Gentile porta con sé una doppia missione: la prima, quella del perdono, sembra già essere stata centrata, col popolo nerazzurro e soprattutto lo spogliatoio interista ben felici di riabbracciare il vecchio re. La seconda, invece, sarà più complessa ma per questo più affascinante: riportare l’Inter sul tetto di Italia, proprio dove l’aveva lasciata, per scucire lo scudetto al Milan e dimostrare al “nemico” Ibra che in città non c’è posto per due re". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che parla della grande voglia di Romelu Lukaku di riprendersi quanto lasciato in un anno lontano da Appiano Gentile.