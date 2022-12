Quattro sedute atletiche prima della partenza di domenica pomeriggio per Malta. Questo il programma iniziale stilato da Simone Inzaghi e il suo staff, come riferisce la Gazzetta dello Sport. La ripartenza è prevista per oggi pomeriggio: tutti ad Appiano Gentile alla vigilia di una doppia seduta in programma domani e una singola domenica mattina.