La ciliegina sul mercato estivo dell'Inter riguarderà l'attaccante. Ogni tipo di discorso, però, è inevitabilmente legato all'eventuale partenza di Marko Arnautovic, che fino ha questo momento ha respinto l'ipotesi di un addio nonostante le voci su Fiorentina, Arabia Saudita e di Turchia: per ora non c'è stato uno sprint tale da far pensare ad una cessione, ma in quel reparto però l'Inter vorrebbe altro.

Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che conferma ancora una volta il forte interesse nerazzurro per Albert Gudmundsson, ieri di fatto salutato dal presidente del Genoa, Alberto Zangrillo. "Il sogno di Gud è quello di salire un gradino in Serie A. La prospettiva Inter gli piace, inutile dirlo. E lui piace ai dirigenti nerazzurri, come pure a Inzaghi" scrive la rosea, che parla anche del rischio tempo per il club di Viale della Liberazione. Per tentare l'assalto all'islandese serve un tesoretto dalle cessioni, con i profili di Denzel Dumfries e di Valentin Carboni, che secondo il quotidiano non rientra nei piani tecnici nerazzurri, considerati tra i più caldi in questo senso.