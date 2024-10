Tutto per giocare Inter-Juve. Teun Koopmeiners ieri ha ricevuto la notizia che non avrebbe voluto: "Frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra". Questo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista neerlandese. Niente nazionale e niente Lazio (al massimo in panchina), ma a Milano vuole esserci a ogni costo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Atalanta ha messo nel mirino il ritorno in campo proprio contro i campioni d'Italia. Tutto dipenderà dalle sensazioni dall’evolversi del fastidio, ma non saranno corsi rischi inutili. Le speranze, oltre che sulle sensazioni del giocatore, sono legate all’armatura che alla Continassa stanno costruendo su misura: un giubbino protettivo all’altezza del costato per consentire a Koop, dolore e condizione permettendo, di scendere in campo in sicurezza e in serenità.