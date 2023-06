Porte girevoli in casa Juventus, dove non è ancora chiaro chi resterà tra Szczesny e Perin. In caso di addio di quest'ultimo, si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri dovrebbero mettersi alla ricerca di un secondo portiere e tra i papabili per questo ruolo c’è Emil Audero, appena retrocesso con la Sampdoria, che ha il vantaggio di essere cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Tuttavia la concorrenza per lui è forte perché interessa anche a Inter, Fiorentina, Empoli, Bologna e Lazio. Piace parecchio Marco Carnesecchi, che però costa di più dei 10 mln di Audero, è molto richiesto (tra le pretendenti ci sono anche i nerazzurri, se cederanno Onana) e non è detto che accetti il ruolo di vice-Szczesny.