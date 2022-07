Come conferma la Gazzetta dello Sport, ieri Federico Cherubini, diesse della Juventus, ha incontrato Fali Ramadani, procuratore di Kalidou Koulibaly e Nikola Milenkovic. Proprio il serbo - secondo la rosea - sarebbe la prima alternativa per rinforzare la difesa qualora il senegalese dovesse decidere di declinare l'offerta bianconera. Il problema, per la Juve, è che Milenkovic è da tempo anche nel mirino dell'Inter e tra le parti c'è già un accordo di massima. Inoltre la Fiorentina lo lascerebbe partire per 15 milioni di euro dopo il rinnovo dell'anno scorso.