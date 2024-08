Il mercato della Juventus è sotto gli occhi di tutti, con rinforzi in ogni zona del campo e particolarmente in mediana con gli arrivi di K. Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners. Profili adatti alle idee di Thiago Motta, molto distanti da quelle di Allegri.

Ma anche qui, pareggiare l'Inter non sarà per nulla semplice. Parliamo di una zona del campo dove - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - gli inzaghiani hanno fatto il vuoto. E ancora restano i migliori d'Italia. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan si completano e si scambiano funzioni con la complicità di tre amici cresciuti insieme dalle elementari. Frattesi è il miglior primo cambio del torneo, Zielinski un titolare che entra dopo. Sono proprio le sincronie raffinate nel tempo il punto di forza del miglior centrocampo del torneo.