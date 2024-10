Pazza idea Skriniar per la Juventus. Il club bianconero - secondo la Gazzetta dello Sport - a gennaio potrebbe tentare di riportare in Italia lo slovacco che nel PSG sta trovando sempre meno spazio. Giuntoli deve sostituire Bremer, out per il resto della stagione, e l'ex interista potrebbe essere il profilo giusto.

Al momento, a Thiago Motta restano tre centrali: Gatti, Danilo e Kalulu. Pochi anche considerando Savona e Cabal, adattabili in caso di necessità. E allora ecco che Skriniar, scontento dello scarso impiego a Parigi, potrebbe essere la soluzione a gennaio. "Non sono contento - ha dichiarato lo slovacco a una testata slovacca -, ma qui sto bene e le scelte dell’allenatore non si discutono. Continuerò ad allenarmi bene. In estate mi è stato detto che non avrei giocato quanto lo scorso anno, quindi ci sono state opzioni per un prestito".

L’ingaggio dello slovacco è ovviamente il grande ostacolo sulla strada dei bianconeri, ma la logica suggerisce che uno stipendio così “pesa” parecchio nelle casse dei francesi se destinato a un calciatore inutilizzato. La speranza legata alla possibilità di prendere Skriniar è quindi che il Psg partecipi al pagamento dell’ingaggio.