Dopo il roboante 3-1 alla Francia, domani l'Italia torna in campo e lo fa in Ungheria per affrontare Israele. Previsti alcuni cambi di formazione, con Spalletti che dovrà fare i conti con alcune defezioni e la gestione delle forze.

In difesa - come conferma la Gazzetta dello Sport - non ci sarà Calafiori, toccato duro da Dembelé venerdì sera: dentro Buongiorno, con Bastoni che torna a fare il braccetto mancino. Dall'altra parte della retroguardia, occhio a Gatti che insidia Di Lorenzo. Probabile almeno un cambio anche sulle fasce: Bellanova e Udogie insidiano Cambiaso e Dimarco. Frattesi non ha problemi e dovrebbe essere confermato con Tonali e Ricci. Davanti si va verso Raspadori-Kean dal 1', con Retegui in panchina e Pellegrini da valutare dallo staff medico.