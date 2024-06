Dubbi in mezzo per Spalletti a pochi giorni dall'esordio a Euro 24. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, all'allenamento di ieri non hanno preso parte Barella, Frattesi e Fagioli: pessime notizie per il c.t. azzurro.

Secondo la rosea, i due interisti, con lo scudetto conquistato con largo anticipo, probabilmente hanno frenato la preparazione, pagando la ripresa a Coverciano. Fagioli, invece, viene da un lungo periodo di inattività (7 mesi). Giovedì, salvo imprevisti, Barella dovrebbe tornare in gruppo e mettere nel mirino l'Albania. Per Frattesi, dopo un iniziale spavento, pare si sia trattato solo di uno stop precauzionale.

Al momento, vediamo un 3-4-2-1 con Cristante (Pellegrini)-Jorginho in mediana e Frattesi-Chiesa sulla tre quarti. Ma si naviga a vista, giorno per giorno.