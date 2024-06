La domanda che pone oggi la Gazzetta dello Sport è legittima: come si può lasciare fuori questo Frattesi dall'undici azzurro che sabato prossimo esordirà contro l'Albania a Euro 2024?

Spalletti - come sottolinea la rosea - in realtà non ha mai dimenticato il nerazzurro in panchina, tant'è vero che i numeri parlano chiaro: nelle dieci partite del suo ciclo gli ha concesso nove gettoni, cinque dal primo minuto. Insomma, un titolare aggiunto. Mezzala nel 4-3-3 o trequartista nel 3-4-2-1 e 4-2-3-1: l'interista ha caratteristiche uniche e, aspetto non secondario, trova la porta con una facilità disarmante. In azzurro, fin qui, 5 gol in 15 presenze.

Il rebus allora riguarda Pellegrini: dura lasciare fuori anche il romanista. Palla a Spalletti.