In comune hanno Champions solo accarezzate, un’amicizia vera e ora anche dei princìpi di gioco. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi e Diego Simeone hanno fatto la storia alla Lazio e, seppur non nello stesso momento e con lo stesso ruolo, anche quella dell'Inter.

La rosea, oggi, evidenzia la crescita del tecnico nerazzurro: ne ha fatta di strada da quando soffriva di un complesso di inferiorità nei confronti di Pippo. In panchina la vera svolta è arrivata in questa stagione, dopo la finale di Istanbul. Inzaghi fino a qualche mese doveva rivendicare il valore dei titoli vinti, ora invece non cade nelle polemiche, risponde con i fatti di una squadra che lo segue sempre perché ha saputo abbinare efficacia, intensità ed estetica.

Dall'altra parte, invece, il Cholo è cambiato. Ha saputo reinventare il suo Atletico che oggi è una squadra che gioca un calcio differente, magari concedendo di più, ma che davanti fa paura con tanta qualità.