Simone Inzaghi uomo di coppa. A tre giorni dalla finale di Coppa Italia, ennesima sfida tra il tecnico piacentino e la Juventus, la Gazzetta dello Sport sottolinea come l'allenatore nerazzurro sia ormai uno specialista delle coppe. L'ultimo successo risale allo scorso gennaio, il 2-1 al 120' proprio sui bianconeri di Allegri. "Neppure Simone poteva immaginare che sarebbe diventato l’uomo delle coppe, delle eliminazioni dirette, delle finali, dei trofei da accarezzare - spiega la rosea -. Siamo a sette, le sette bellezze, su 9 finali di Coppa complessive tra giovani e grandi. Con la Primavera ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, con la Lazio dei big due Supercoppe e una Coppa Italia, con l’Inter a gennaio l’ultimo sigillo all’ultimo minuto, grazie a Sanchez, un’altra Supercoppa in bacheca. E tanti saluti alla Juve. Non per sempre, però: c’è ancora una Juve all’orizzonte da affrontare, mercoledì sera. Inzaghi sa come si fa".