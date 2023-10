Inzaghi ha pochissimi dubbi, anzi appena uno secondo la Gazzetta dello Sport: Pavard o Darmian? Il francese è in vantaggio. Per il resto, dentro l'Inter dei titolari, quindi, rispetto al Salisburgo, con il ritorno dall'inizio di Acerbi, Dimarco, Barella e Thuram. Restano out Cuadrado e Arnautovic: entrambi continuano il percorso riabilitativo, Inzaghi spera di rivederli in campo prima della sosta.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.