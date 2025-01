Le buone notizie non finiscono a Calhanoglu. Come conferma la Gazzetta dello Sport, anche Acerbi ha svolto ieri quasi tutto l’allenamento insieme ai compagni e viaggia verso la convocazione per domenica.

Più in generale, dunque, a Inzaghi mancheranno solo Correa e il terzo portiere Di Gennaro. Per la rosea, un solo dubbio di formazione, quello che riguarda la cabina di regia: confermare Asllani o rilanciare subito il turco? Per il resto, stessa squadra vista con il Monaco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.