Difesa a quattro stasera contro la Cremonese? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che quasi suggerisce il cambio di modulo a Simone Inzaghi. "Di difesa a quattro Simone Inzaghi non vuole neanche sentir parlare. Ne ha tutto il diritto del mondo: l’Inter è a sua immagine e somiglianza, nel bene e nel male, la coperta di Linus della cerniera a tre ha creato un’identità forte (oltre a dare innegabili risultati). Una struttura creata alla Lazio e rifinita in nerazzurro, pur con qualche variazione che quest’anno cominciava a farsi apprezzare: una manovra più veloce e verticale, non solo i (presumibili) lancioni per Dzeko, ora anche il trequartista in caso di necessità - scrive la rosea -. Mai nei radar, però, l’idea di rinunciare a un centrale difensivo: neanche in allenamento si ha traccia di simili esperimenti. Intoccabile Skriniar, toccherebbe a uno tra De Vrij e Bastoni uscire". Ma il tecnico piacentino non sembra proprio avere in mente un cambio tattico.