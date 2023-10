"L’Inter ha un piano. Vuole usare la rabbia e la delusione per i 5 punti buttati alle ortiche come un trampolino per lanciarsi oltre, in alto, fino alla vetta". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la necessità e la volontà da parte di Inzaghi di esplorare altre vie, nella fattispecie utilizzare nuove risorse della rosa per tornare in vetta al campionato dopo aver subito il sorpasso da parte del Milan. "I nerazzurri riprendono sabato 21 in casa del Toro, e le due sfide decisive per gli ottavi di Coppa si incastrano tra il ritorno di Lukaku a San Siro, evento teso come una lama, e la trasferta mai facile di Bergamo. Prima di salutare di nuovo i nazionali, il 12 novembre, ecco il più tenero Frosinone. Lo stesso mini-ciclo mette, però, tutt’altra pressione al Milan, soprattutto nelle prime tre sfide: subito al rientro, il 21, per Pioli c’è quella in casa con la Juve seguita dalla trasferta di Napoli la settimana dopo, con in mezzo il passaggio al Parco dei Principi contro il Psg. Nel complesso, ecco l’assist migliore per i nerazzurri: se i cugini schiacciati tra i big match facessero cadere dei punti, l’Inter deve essere lì pronta con il piattino in mano", si legge.

Da qui il piano: sfruttare al massimo tutte le opzioni della rosa. Da Frattesi a Carlos Augusto passando per Cuadrado. Attingere ancora di più alle alternative. "Eppure ad Appiano tutti sanno che solo in parte è questione di uomini: quest’Inter vince e poi perde sempre con la testa. Domina anche il più nobile dei rivali se è connessa, ma trema contro le provinciali quando stacca. Il problema mentale sarà affrontato in maniera molto seria, dall’approccio alla gestione delle partite. Inzaghi ne ha riparlato ancora con la società e su questo tasto batterà parecchio: più che trovare colpevoli, soffierà sul fuoco delle motivazioni per ottenere una reazione", si legge.