Simone Inzaghi non si vuole fermare. Il tecnico nerazzurro, che ieri ha parlato alla tv di casa alla vigilia del match con il Genoa, ha sottolineato il percorso brillante della sua Inter nel 2023, ma ha anche evidenziato come si voglia fare ancora meglio nell'anno che verrà: l'obiettivo è chiaro a tutti e porta dritti allo scudetto numero 20 della storia nerazzurra.

Per questo motivo - come scrive la Gazzetta dello Sport - il mirino è puntato sul Genoa: vincere vorrebbe dire ottenere il successo numero 40 dell'anno solare e blindare ulteriormente il primo posto sulla Juventus. Inzaghi alza l'asticella anche per evitare di ripetere gli errori del suo primo anno a Milano, per quel tricolore sfumato in maniera effimera.