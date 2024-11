Turnover in funzione del Napoli e, comunque, altri tre punti in cascina. Questi pesantissimi, sia per l'avversario che per il momento particolare della stagione.

La Gazzetta dello Sport chiarisce: "Simone e la sua Inter hanno imparato a gestirsi tra Italia ed Europa. Di più, non sono mai partiti così forte in Champions: il successo di ieri sull’Arsenal si aggiunge a quelli contro Stella Rossa e Young Boys e al pareggio nobile in casa City all’esordio e, in temini di punti, ricalca il cammino dell’anno scorso dopo le prime quattro giornate della fase a gironi, ma c’è una differenza tutt’altro che secondaria, perché allora Sommer aveva già raccolto un paio di palloni nella propria porta, quest’anno no".

Insomma: porta chiusa e punti pesanti, con diverse energie risparmiate in vista del confronto con Conte di domenica sera. In Champions, finora, solo il Liverpool ha fatto meglio dei nerazzurri.