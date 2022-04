L'Inter avrà il grande appoggio dei suoi tifosi anche contro la Roma. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, questa sera a San Siro sono attesi almeno 75 mila spettatori. "Inzaghi lo ripete una conferenza sì e l’altra pure, quanto abbia piacere a giocare in un San Siro pieno. Siamo al secondo tutto esaurito in cinque giorni, 150 mila spettatori totali tra derby e Roma che non mancheranno di riservare, ancora una volta, un coro al loro allenatore".

Il Corriere dello Sport aggiunge a riguardo che l'incasso al botteghino per le due partite sarà di circa 8 milioni complessivi.