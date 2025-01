Simone Inzaghi è a 199 successi in 331 panchine. Il conto è presto fatto: se batte il Lecce, arriva a 200 e supera Allegri, Ancelotti e Capello. Mai nessuno così veloce in Serie A.

Il dato viene portato a galla dalla Gazzetta dello Sport. "Per lo scudetto sarà una maratona e occorrerà tenere il passo di un osso duro come Conte, ma intanto Simone ne vede un altro, di traguardo. Personalissimo, ma parecchio significativo perché rende l’idea di quanto il tecnico dell’Inter sia determinato nel perseguire il grande obiettivo del bis scudetto sulla panchina nerazzurra: i campionati si conquistano vincendo le partite, e Inzaghi sta per diventare il più veloce a tagliare il traguardo delle 200 vittorie in Serie A".

Inzaghi si metterebbe alle spalle Allegri, che festeggiò il successo numero 200 nel gennaio del 2018, alla 338a panchina in A, e poi fior di colleghi come Ancelotti, Capello, Trapattoni e Spalletti.