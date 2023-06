La nuova stagione dell'Inter avrà il via lunedì 10 luglio con il raduno di Appiano Gentile. Questa la data individuata da La Gazzetta dello Sport (mentre il Corriere dello Sport parla del 13): nella prima parte di ritiro la squadra di Simone Inzaghi lavorerà nel suo centro sportivo e sarà protagonista di alcune amichevoli in Italia, prima di partire per il tour in Asia.

"La trasferta giapponese comincerà il 24 luglio: qui i nerazzurri si prepareranno all’inizio della stagione 2023-24 fino al 1° agosto - ricorda la rosea -. In Giappone i finalisti di Champions League sfideranno l’Al-Nassr di Ronaldo a Osaka il 27 luglio e il Psg di Mbappé il 1° agosto a Tokyo".