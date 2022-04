CALHANOGLU VS MKHITARYAN - La rosea di concentra sui modi diversi di inventare del turco e dell'armeno. Chiamato a rimpiazzare Eriksen, Calha ha messo la firma sulla nuova scintilla scudetto con con quel rigore realizzato in casa della Juve: finora conta sette reti in A e otto assist. Dall'altra parte Mkhitaryan avrà compiti simili.

BROZOVIC VS VERETOUT - Dopo essersi confermato come insostituibile, il croato ha iniziato a incidere anche in zona gol: rete a La Spezia e assist nel derby. "Il futuro è nelle mani della squadra di Inzaghi e molto passa attraverso i piedi di Brozo l’equilibratore, l’unico in grado di dettare i tempi di gioco alla squadra, sia quando si tratta di costruire sia quando bisogna soffrire e pressare" sottolinea La Gazzetta, che indivua nella sfida con Veretout una delle chiavi del match.

BARELLA VS PELLEGRINI - "Pensare che avrebbero potuto anche giocare insieme se alla fine Nicolò non avesse preferito l’Inter alla Roma. Questione di cuore, prima di tutto. Perché Barella è da sempre tifoso dell’Inter e oggi è qualcosina in più nel mondo nerazzurro". Comincia così la disamina su Barella e Pellegrini, definiti come gli imprescindibili per Inzaghi e Morinho. La differenza è che Lorenzo è il capitano della Roma, mentre "Nicolò sarà presto quello dell’Inter". Oggi i due, compagni anche in Nazionale, saranno tra i protagonisti del duello di San Siro.