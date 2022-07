I tifosi dell'Inter dovranno rinviare l'abbraccio alla squadra di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione alla prima amichevole. Sì, perché, come comunicato ieri dalla società nerazzurra, il ritiro che parte mercoledì prossimo ad Appiano Gentile sarà blindato per questioni di sicurezza. Inoltre, aggiunge la Gazzetta dello Sport, per la presenza di un cantiere nella zona adiacente all'ingresso del centro sportivo è inutilizzabile il parcheggio esterno alla struttura.