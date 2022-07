"All’esame di riparazione di francese, l’Inter è promossa, con leggera riserva ". La Gazzetta dello Sport commenta positivamente il 2-2 con il Lione da parte dei nerazzurri in un test parecchio complicato. "Dopo il pareggio con il Monaco e la sconfitta con il Lens, un po’ deludenti, un altro pareggio con lo scatenato Lione, che vuole tornare ai vertici della Ligue 1, ma dal sapore molto diverso - si legge -. Barella e compagnia hanno creato molte occasioni da gol, hanno giocato a gran ritmo, anche per stare al passo degli uomini di Bosz, e soprattutto hanno mostrato una reazione da grande squadra nel secondo tempo quando erano sotto di due gol. Lione raggiunto con un zuccata di Big Rom servito da Dimarco (il migliore della truppa) e un capolavoro di azione confezionata da Lautaro e rifinita con un pallonetto da Barella . Insomma, carattere e giocate di fino".

"La leggera riserva riguarda la difesa, andata spesso in difficoltà sulle incursioni di Lacazette e compagnia, ispirate dalla vecchia conoscenza Paquetà - spiega la Gazzetta -. Ma bisogna tener conto del valore del Lione e di un’Inter che cercava la prima vittoria significativa e che a volte si è un po’ sbilanciata facendo poco filtro in mezzo. Infine Darmian, ormai utilizzato stabilmente nel terzetto difensivo: è la novità tecnico-tattica di Inzaghi. Che in questi esami di francese non ha sempre brillato, ma ha mostrato di volere un’Inter più votata all’attacco".