Quattro duelli chiave nel derby di martedì che mette in palio la finalissima di Coppa Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inter-Milan vivrà anche di sfide a distanza come quella che mette di fronte Dzeko a Giroud, centravanti di grande esperienza: il francese è l'uomo che ha deciso l'ultima stracittadina, mentre il bosniaco vuole mostrare di nuovo la sua immensa classe come fatto di recente con il Verona.

L'altra partita nella partita è quella tra Lautaro e Leao, tesori dei club ed entrambi in cerca di continuità. Sia l'argentino che il portoghese, infatti, in questa stagione non hanno saputo offrire costanza di rendimento, facendo vedere la loro grande classe solo a sprazzi.