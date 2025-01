Adesso per l'Inter da scongiurare ricadute psicologiche in campionato per questo ko in Supercoppa. Anche perché, dopo averne vinti sei di fila, questo è il secondo derby consecutivo che i nerazzurri hanno perso considerando quello in campionato di inizio stagione.

"Chi ha deriso le scelte di Gasperini, ci ripensi - attacca la Gazzetta dello Sport -. Inzaghi ha schierato il meglio contro l’Atalanta, pensando che quella fosse la vera finale, e ha pagato ieri. Ora il Napoli lanciato e senza coppe, e la concorrenza in genere, sa che, quando deve affrontare partite ravvicinate e mettere mano al turnover, la super-Inter può perdere colpi, punti e anche uomini. In semifinale si è infortunato Thuram, ieri Calhanoglu. L’Inter può essere spaziale e farne sei alla Lazio, ma anche tornare umana, per stanchezza fisica e mentale, e farsi rimontare in una finale che aveva in pugno. La squadra di Inzaghi resta la più forte e la più pronosticabile, ma la Supercoppa ha dato più fiducia a chi la rincorre".