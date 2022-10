Match-point per l'Inter che oggi, battendo il Viktoria Plzen, staccherebbe il pass per gli ottavi di Champions con un turno di anticipo e senza dover aspettare il risultato del Barcellona che ospita il Bayern. La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande occasione per i nerazzurri di chiudere i conti e lo fa spiegando come servirà lo "spirito di Barcellona" : "A furia di evocarlo, come in un rituale magico, l’Inter lo ha assorbito e da allora non spreca più una cartuccia - si legge -. Oggi, contro il tenerissimo Viktoria Plzen, oltre che lo spirito, Inzaghi potrebbe pure copiare su carta carbone la formazione che ha stregato il Camp Nou".

Il tecnico nerazzurro vuole i tre punti per chiudere ogni discorso qualificazione e risparmiare energie per la rimonta in campionato. Un po' come accadde un anno fa e anche meglio, visto il livello del gruppo attuale. "Oltre che l’entusiasmo da trasferire in campionato, da questa vittoria passa anche la possibilità di gestire con saggezza le prossime forze: la trasferta col Bayern cade 4 giorni prima di Juve-Inter", ricorda la rosea.

Tanto ci si aspetta da Lautaro, che è in un momento magico ma che in Champions a San Siro non segna dalla stagione 19/20, quando trafisse il Dortmund.