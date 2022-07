Dopo l'addio di Andrea Ranocchia, approdato al Monza, il punto debole della squadra di Simone Inzaghi è evidente: "una linea Darmian, D’Ambrosio e Dimarco non è proponibile" scrive la Gazzetta dello Sport che parla di necessità di trovare "un centrale vero e proprio come primo cambio". Bisogno che l'Inter vedrebbe acuirsi in caso di cessione di Skriniar al Psg: in quel caso "il problema si porrà per la difesa titolare, servirà un giocatore all’altezza dello slovacco". Ha ragione dunque Inzaghi a parlare di possibilità legata a Dybala che oggi però rappresenta un’urgenza. Al contrario le priorità di casa Inter sono altre e "riguardano i tre davanti al portiere, occorrono robustezza e specializzazione".