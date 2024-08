Inter e Milan non hanno rinunciato all'ipotesi di costruire due nuovi stadi, quello nerazzurro a Rozzano e quello rossonero a San Donato Milanese. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, puntualizzando la posizione dei due club dopo la nota diramata ieri dal Comune di Milano su San Siro. Semplicemente le due società, prima di andare avanti con i rispettivi progetti o di scegliere una delle opzioni sul tavolo per lo storico impianto milanese, hanno chiesto al sindaco Beppe Sala un incontro nella seconda settimana di settembre per aggiornarlo sulle analisi in corso e per poter poi valutare le prossime mosse.

Nel comunicato di ieri, inoltre, il Comune ha posto l'accento sull'interesse dei club per San Siro, senza però fare alcun cenno alla parte della missiva nella quale si parla dei progetti per i nuovi impianti. "Inevitabile che Milan e Inter non abbiano gradito questa omissione", assicura la rosea.