Da una parte Onana con papere in serie allo United, dall'altra Sommer con tantissimi figuroni inanellati. E allora ecco il segreto: la difesa di Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, sta tutto lì: il reparto arretrato dell'Inter fa la fortuna dei suoi portieri. E non saranno i tre gol incassati a Lisbona dopo mezzora a cambiare il giudizio.

L'inizio choc del Da Luz - secondo la rosea - è stato figlio del clima generale più che di prestazioni negative dei singoli. Non a caso, nel secondo tempo, si è vista un'altra squadra con gli stessi uomini in campo. A Napoli, comunque, riecco Darmian-De Vrij-Acerbi in partenza per scacciare via la paura di Kvara e Osimhen. Al di là dei tre di difesa, però, è il lavoro collettivo a fare la differenza. A differenza di altri lidi (Onana ne sa qualcosa...).