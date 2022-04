La Gazzetta dello Sport, a due giorni da Juve-Inter, analizza lo stato d'animo e di forma fisica delle due squadre. Per quanto riguarda i nerazzurri, il morale non è certamente al top, visti i risultati degli ultimi due mesi: dal derby alla Fiorentina, appena 7 punti raccolti in 7 gare. "Il calo fisico degli uomini chiave ha influito pesantemente sul gioco, la speranza di Inzaghi è che l’eliminazione dell’Italia dal prossimo Mondiale possa spingere turbo Barella a tornare quello devastante di inizio stagione. Dalle delusioni si trovano energie inaspettate - si legge -. Inzaghi oggi avrà per la prima volta tutto il gruppo a disposizione: Sanchez e Vidal sono rientrati ieri sera".