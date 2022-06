Negli ultimi giorni, si sono infittiti i contatti tra l'Inter e il Cagliari che hanno trovato un punto di incontro economico per Raoul Bellanova sulla base di circa 8 milioni di euro più il prestito di un campione d’Italia Primavera tra Cesare Casadei e Franco Carboni. La trattativa per il laterale classe 2000 scuola Milan potrebbe proseguire oggi, a Milano, con l'incontro tra le parti per provare a chiudere la questione: la bozza di intesa è già stata trovata nella scorsa settimana, ora rimangono da definire gli ultimi dettagli. "Oggi è il giorno buono: Bellanova si avvicina all’Inter", si legge sulla Gazzetta dello Sport.