Il dato è facile da leggere: 55 gol in Serie A, nei cinque campionati top solo Barcellona e Bayern hanno segnato di più. L'attacco dell'Inter è semplicemente poderoso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. E le firme arrivano da ogni reparto, con quella di Dumfries in bella mostra tra gli attaccanti.

Alla batteria si è aggiunto finalmente anche Taremi, che ha realizzato a Lecce dal dischetto. Chissà se basterà a regalargli una maglia da titolare domani contro il Monaco, si domanda la Gazzetta. Inzaghi valuterà nell’allenamento di oggi, ma c’è la forte tentazione di non cambiare strada in attacco, dunque affidando ancora il reparto a Taremi e Lautaro. Sarebbe la terza di fila con la Thu-La dopo Praga e Lecce.