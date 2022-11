La sfida di stasera, per l'Inter già qualificata, non conterà nulla per la classifica del Gruppo C di Champions League, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - in ballo ci sono onore, gloria e pezzetti di futuro. "L’Inter deve, infatti, rispettare se stessa, tornata di diritto nella nobiltà continentale, ma pure la propria storia, nel ricordo delle grandi notte vissute a Monaco, da un mitologico gol di Berti nella Uefa 1988 a una rimonta firmata Pandev nel 2011. Ma, soprattutto, deve capire a che livello sia arrivata rispetto alle corazzate europee e quale ruolo potrà recitare in questa coppa, anche per prendere ancora di più la rincorsa in campionato. Insomma, oggi la squadra di Inzaghi sfida Nagelsmann, ma con una parte del pensiero che vola già agli ottavi di febbraio".