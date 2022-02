Secondo la Gazzetta dello Sport, in chiave Liverpool, oltre a monitorare quotidianamente le condizioni di Bastoni, Inzaghi deve risolvere il vero problema, ossia l'assenza per squalifica di Barella (due turni di stop dopo il rosso a Madrid). "Il Vidal visto nelle ultime uscite - derby e Lazio - è un lontanissimo parente del giocatore che a inizio stagione entrava e cambiava le partite, garantendo qualità, dinamismo ed esperienza - scrive la Gazzetta -. Ecco, questa sì che è un’incognita reale perché in rosa nessuno ha l’esperienza internazionale di Re Arturo. Simone ha ancora giorni a disposizione e si aspetta segnali incoraggianti da Gagliardini e soprattutto Vecino: l’uruguaiano ha un certo feeling con le gare importanti e oggi potrebbe essere lui la carta a sorpresa per l’assalto ai Reds".