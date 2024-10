Salvo sorprese, partiranno oggi le audizioni dei tesserati di Inter e Milan coinvolti - ma non indagati - nell’inchiesta della Procura di Milano sulle curve Nord e Sud.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a iniziare dovrebbe essere Inzaghi, che dovrà rendere conto dei contatti telefonici con Ferdico, ex capo della Nord interista. Poi sarà la volta di Zanetti e Calabria. Possibile audizioni anche per Calhanoglu e Skriniar.

Resta da attendere, invece, sul fronte sportivo. Chinè, procuratore federale, ha chiesto a Milano gli atti d'inchiesta, ma ancora niente è stato trasmesso e i tempi potrebbero non essere così brevi. Secondo la rosea, la Procura di Milano preferisce infatti attendere che le indagini raggiungano un livello di maggiore "maturazione" e a Chinè non resta che attendere finché non verrà tolto il segreto sugli atti in questione. Il rischio concreto per le società al momento è una multa pesante.