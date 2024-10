Gli atti chiesti da Giuseppe Chinè, procuratore federale, non sono ancora stati trasmessi dalla Procura di Milano e i tempi potrebbero non essere così brevi. Secondo la Gazzetta dello Sport, insomma, ci sarà da attendere per conoscere l'evoluzione dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan per quanto concerne l'aspetto sportivo, quello che interessa maggiormente i tifosi.

La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, preferisce attendere che le indagini raggiungano un livello di maggiore "maturazione" prima di rispondere alle richieste di Chinè. Soltanto una volta ricevuto tutto (a metà della prossima settimana?) verranno poi valutati i possibili illeciti dei tesserati dei due club.

Al momento - come spiega la rosea - lo scenario più probabile è un'ammenda.