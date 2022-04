Nelle quasi duecento pagine di tabelle, cifre e dettagli vari, la Procura Federale spiega i motivi che nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze hanno portato al deferimento notificato ieri a undici società, di cui cinque di Serie A (Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria) e che coinvolge anche 61 persone. Tra queste - riferisce La Gazzetta dello Sport - ci sono gli juventini Agnelli, Paratici e Nedved e l'azzurro De Laurentiis con moglie e figli, fino agli ex presidenti di Samp e Genoa Ferrero e Preziosi. La Juve compare in 15 operazioni, il Napoli in una (quella per Osimhen), la Samp in tre, il Genoa e l'Empoli in una.