Grande attesa per l'assegnazione del Pallone d’oro 2024, mai così incerto anche perché è tramontata definitivamente l'era Messi-CR7: nessuno dei due è nei 30 finalisti. Ci sono, invece, gli interisti Lautaro e Calhanoglu: magica espressione della cavalcata che ha portato al ventesimo scudetto dell’Inter, come sottolinea la Gazzetta.

Il trofeo verrà assegnato il 28 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi e i favoriti per la vittoria finale sono Vinicius, Bellingham e Rodri. Nessun italiano in gara. Lautaro - secondo la rosea - non sarà nemmeno sul podio nonostante una stagione da leader totale con l'Inter e il ruolo di protagonista assoluto nella Coppa America vinta dalla sua Argentina (con tanto di gol decisivo in finale). Il Toro si dovrà accontentare di riuscire a entrare nei primi 5...