Oggi è il giorno. Dopo tante polemiche, si gioca finalmente Bologna-Inter, gara che può garantire ai nerazzurri il sorpasso sul Milan in vetta alla classifica. La Gazzetta dello Sport ricorda come, appena un mese fa, questa eventualità sembrava follia e sono tre i giocatori che più di altri hanno contribuito alla rincorsa: Lautaro, Brozovic e Perisic. Tutti loro saranno ovviamente titolari contro i rossoblu, con l'esterno costretto agli straordinari a causa dello stop di Gosens. Out ancora Vidal e Caicedo, comunque recuperabili per l'Udinese. Per il resto - secondo la rosea - Dzeko è in leggero vantaggio su Correa e Darmian su Dumfries.