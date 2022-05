L'amore per l'Inter va oltre i risultati e, anzi, spesso alle delusioni la risposta è ancora maggiore. E così la campagna abbonamenti è partita a razzo. "Il ritmo impressionante di vendita fa pensare che i circa 40mila abbonamenti sul mercato verranno esauriti in tempi rapidissimi: 35mila sono riservati ai tifosi “tradizionali” e il resto va alla voce sponsor ed è completato da particolari pacchetti per aziende - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Nel totale, è stato predisposto esattamente lo stesso numero pre-pandemia, quello della stagione 2019-20 in cui gli abbonati furono poi costretti a lasciare il loro posto a San Siro per cause di forza maggiore. Così, proprio ai vecchi sottoscrittori è stata data una prelazione in questa prima fase di vendita, iniziata mercoledì scorso, 18 maggio. Con prezzi variegati: si va dai 269 euro per tutta la stagione nel secondo anello verde, ovvero nella curva nord abitata dagli ultrà, ai 2.550 euro delle poltroncine rosse centrali, il posto più esclusivo di tutto l’impianto".