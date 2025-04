Nonostante i risultati recenti siano state estremamente deludenti, il popolo nerazzurro non molla e risponde presente come sempre. L'applauso riservato alla squadra dopo il ko con la Roma è stato un messaggio chiaro in tal senso.

Come informa la Gazzetta dello Sport, peraltro, dalla vendita libera dei biglietti per il ritorno con il Barcellona è arrivata l'ennesima conferma della vicinanza dei tifosi alla squadra: già oltre 70mila persone sono in coda per acquistare i tagliandi per il match di Milano con i catalani. Di fatto, il tutto esaurito è già assicurato e la partita potrebbe diventare quella con il più alto incasso di sempre nella storia del calcio italiano. Attualmente in vetta c’è il derby di ritorno della semifinale di Champions del 2023: incasso di 12.547.765 euro, 75.567 spettatori. Con Inter-Barça di martedì prossimo, con ogni probabilità, si andrà oltre.