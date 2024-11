Il popolo interista non tradisce e risponde ancora presente. Dopo i pienoni per le partite contro Milan e Juventus - rispettivamente primo e secondo incasso più alto di sempre nella storia della Serie A, 7,6 milioni - si va verso l'ennesimo sold-out a San Siro anche domenica sera per la sfida con il Napoli dell'ex Conte.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il divieto di trasferta ai residenti in Campania ha frenato un po’ la possibile invasione azzurra, ma domenica ci saranno comunque tanti napoletani al Meazza (si parla di circa 5mila tifosi).