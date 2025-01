Finora in campionato un'Inter imperfetta secondo la Gazzetta dello Sport. E allora, da qui alla fine, per rivincere lo scudetto, serviranno due step di crescita. Il primo punto riguarda il rendimento in casa: finora sono già arrivati tre pareggi e un ko. Poi gli scontri diretti: la rosea considera solo il successo con l'Atalanta, "dimenticando" Roma e Lazio. Assicurarsi gli ottavi di Champions senza passare dai playoff garantirebbe anche un calendario meno fitto a febbraio, quando ci saranno da affrontare pure Milan, Fiorentina (probabilmente due volte), Juve, Lazio (in coppa) e Napoli.

Le buone notizie arrivano dal recupero totale di Lautaro, ormai ai livelli di quello dello scudetto dell'anno passato, e più in generale di un attacco che macina gol su gol. Pian piano si sta anche svuotando l'infermeria, piena come non succedeva da tempo. E poi la Gazzetta sottolinea anche la crescita di Bisseck e Dumfries, due che lo scorso anno erano stati un po' ai margini. "Ecco perché Inzaghi può guardare con fiducia avanti. L’Inter sarà anche andata più piano rispetto alla scorsa stagione, ma la macchina ha una destinazione molto chiara a tutti", si legge.