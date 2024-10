Il Corriere dello Sport parla chiaro: il derby d’Italia ha certificato un problema persistente e preoccupante per quanto riguarda il reparto difensivo, proprio quello su cui Inzaghi ha costruito l’impresa stellata.

Sono già 13 i gol subiti in 9 partite di campionato: per prenderne altrettanti, nel passato torneo ci erano volute 27 giornate, al 3 di marzo quando la seconda in classifica era a 15 punti dai nerazzurri. Soprattutto, il quotidiano romano sottolinea l'atteggiamento diverso, distante anni luce da quello della passata annata. Una galleria degli orrori che ha portato a incassare 4 gol in una sola serata: Vlahovic e McKennie che banchettano da soli nell’area piccola, Weah libero di raddoppiare e poi le voragini regalate a Yildiz. Al conto, va sommata la sofferenza estrema sulla fascia sinistra causata da Conceiçao: non c’era un interista capace di capire da che parte schizzasse. Ma il discorso non riguarda solo i difensori: il tema coinvolge anche il filtro che manca a metà campo e la fatica sugli esterni.