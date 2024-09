La Thu-La se inceppata. E lo ha fatto proprio alla vigilia del match con il City di Guardiola, che invece può contare su un Haaland come al solito cecchino infallibile.

In particolare - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - Inzaghi è preoccupato della forma scadente di Lautaro: dal 28 febbraio, da quando era stato servito a San Siro il primo poker all’Atalanta (il secondo risale a 17 giorni fa, prima della sosta), il Toro in campionato ha segnato soltanto un golletto nella scampagnata in Ciociaria da campione di Italia in pectore. Era il 10 maggio, poi nient’altro. In 12 gare filate di A a cavallo delle due stagioni solo quel centro nello 0-5 al Frosinone. Anche a Monza, l'argentino non ha fornito segnali incoraggianti, prima di tutto a livello fisico. In tal senso, ovviamente, l'ultima sosta e il conseguente viaggio intercontinentale non l'ha aiutato.

Thuram, invece, aveva fatto super bene fino alla sosta, ma pure lui a Monza pare aver accusato lo stop dovuto alle gare delle nazionali. Inzaghi però non può più attendere: ora ci sono City e Milan da affrontare e la Thu-La serve sia in piena salute.